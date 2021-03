Mercato OM / Joueurs en prêt : Les priorités de Longoria

L’effectif de l’OM va être profondément remanié cet été. Lundi dans DFM nous avons fait le point sur les prêts avec le journaliste de l’Equipe Mathieu Grégoire. Voici un extrait.

Pour le correspondant de l’Equipe à Marseille Mathieu Grégoire, les deux joueurs sous le feu des projecteur pour avoir participé à une fête clandestine, Pol Lirola et Leonardo Balerdi vont être les priorités de Longoria cet été. Les deux joueurs sont prêtés par la Fiorentina et Dortmund. Leurs options d’achat sont élevées (12M€ pour le latéral et 15M€ pour le défenseur central), pour autant le président olympien peut négocier un nouveau prêt ou un montant revu à la baisse…

A lire : VENTE OM : « ILS ARNAQUENT LES SUPPORTERS »

Les priorités sur les prêts cela va être Lirola et Balerdi

« Tu peux penser qu’ils vont garder Lirola. Les priorités sur les prêts cela va être Lirola et Balerdi. C’est cher mais cela se négocie. Tu peux négocier un deuxième prêt, tu peux faire baisser l’option d’achat. La Fiorentina peut aussi dire : « il a été bon chez vous, je me le garde sous le coude.3 Car la Fio avait quand même un projet ambitieux même si là ils sont dans le dur. Ils peuvent repartir sur un projet comme ils avaient il y a un an. Tout est assez ouvert. » Mathieu Grégoire – source : FCM (29/3/2021)