Mercato OM : Juninho salue le travail de Longoria !

Ancien directeur sportif de Lyon, Juninho était l’invité de Rothen s’enflamme sur RMC. Le Brésilien a salué le travail de Pablo Longoria sur le mercato marseillais !

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Vitinha ce mardi soir avant la fin du mercato hivernal. Le club marseillais enregistre l’arrivée de l’attaquant portugais après celles d’Azzedine Ounahi et de Ruslan Malinovskyi. Sur RMC, Juninho a été invité à parler du recrutement de Pablo Longoria.

Dans l’émission Rothen S’enflamme, l’ancien directeur sportif de Lyon s’est exprimé sur le mercato réalisé par l’Olympique de Marseille cet hiver. Il a évoqué l’arrivée du buteur de Braga, Vitinha pour 32 millions d’euros qui selon lui, est un vrai plus dans l’effectif de Tudor.

« Vitinha est capable de jouer à une touche de balle. C’est un joueur très intéressant pour l’Olympique de Marseille. Oui, c’est un bon joueur de tête. Un joueur avec de l’agressivité qui a une envie de gagner. C’est un joueur qui va plaire aux supporters de l’Olympique de Marseille. Je pense que c’est un bon joueur qui est capable de réaliser des bonnes choses à l’OM. Après, c’est vrai que Marseille manquait légèrement de qualité technique quand ça joue à trois derrière. Il y a aussi eu un changement d’entraîneur qui n’était pas prévu, on en a beaucoup discuté en première partie de saison, puisque les dirigeants pensaient que l’ancien entraîneur allait continuer, mais je pense que Marseille fait des bonnes choses. Et avec Vitinha, c’est une force de plus » Juninho – Source : RMC, Rothen s’enflamme (31/01/23)