Mercato OM : Kamara a joué un rôle déterminant dans la signature de ce joueur?

En conférence de presse ce lundi avant le déplacement à Rennes, Pape Gueye a évoqué son acclimatation à l’Olympique de Marseille. Boubacar Kamara a joué un rôle dans son intégration au vestiaire.

Contraint de sortir ce samedi face à l’AS Monaco, Morgan Sanson a cédé sa place à Pape Gueye. Le jeune milieu de terrain a délivré une bonne performance, comme à son habitude lorsqu’il est mis sur le terrain par André Villas-Boas.

Avant de venir ici, j’ai eu des échanges avec Bouba — GUEYE

Ce lundi, il était en conférence de presse avant le déplacement à Rennes. L’ancien joueur du Havre a affirmé avoir de bonnes relations avec Boubacar Kamara. Le minot lui a même parlé avant qu’il débarque à l’OM…

« Au-delà du foot, on est de vrais amis avec Kamara et Cuisance. On se voit en dehors. On s’est rencontrés en équipe de France, en U17 avec Kamara. Et voilà, on est resté de bons amis, de confiance, et aujourd’hui on joue dans la même équipe. C’est très beau. Ça a facilité mon intégration. Avant de venir ici, j’ai eu des échanges avec Bouba, il m’a donné quelques petits conseils et on a bien parlé… » Pape Gueye – Source : Conférence de presse (14/12/20)