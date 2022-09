Mercato OM : Kamara explique les raisons de son départ de Marseille

Dans un entretien accordé à Canal Plus, Boubacar Kamara explique pourquoi il a quitté l’Olympique de Marseille et rejoint Aston Villa.

L’Olympique de Marseille a perdu Boubacar Kamara la saison dernière. Le milieu de terrain a rejoint Aston Villa gratuitement, sans prolonger son contrat avec son club formateur. Malgré plusieurs offres un peu partout en Europe, il a signé chez l’actuel 17e de Premier League.

Ils ont des ambitions, mais sur le long terme, pas sur une saison ou deux — Kamara

Au micro de Canal +, l’international français a expliqué les raisons de son départ vers Aston Villa. Selon lui, le discours de Steven Gerrard, le coach des Villains, a forcément beaucoup joué.

« Le club a des ambitions, le coach m’a parlé clairement. Ils ont des ambitions, mais sur le long terme, pas sur une saison ou deux. Cela va prendre du temps mais c’est pour ça que j’ai choisi ce projet. Steven Gerrard était venu me voir à un match à Marseille, après il était venu chez moi. Quand vous avez Steven Gerrard qui arrive dans votre salon, qu’il s’assoit à votre table, commence à montrer son ordinateur, vous montrer comment il va vous faire jouer et vous faire grandir, c’est sûr que ça fait beaucoup réfléchir. Il a joué dans une grande partie de ma venue ici. » Boubacar Kamara – Source : Canal Plus (03/09/22)

Kamara ne restera pas longtemps à Aston Villa

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille », Pierre Guille et Jean-Charles De Bono nous donnent leurs avis sur le transfert de Boubacar Kamara à Aston Villa. Le néo-international français a rejoint l’équipe de Steven Gerrard à l’issu de son contrat, pour nos intervenant, c’est la présence de la légende de Liverpool qui a fait basculer le choix de Kamara vers les Villans.

« Déjà, quand j’ai vu Steven Gerrard dans les travées du Vélodrome. Je pense qu’il est pas venu pour rien au stade, il n’est pas juste venu parce qu’il fait beau à Marseille. Je pense que Gerrard le voulait et Gerrard l’a eu, quand Steven Gerrard vient te chercher tu peux rien faire. Mais je pense que s’il fait une belle saison à Aston Villa, il n’y restera pas longtemps et il sera appelé dans un plus grand club. » Pierre Guille – Source: Football Club de Marseille (20/06/2022)

« S’ils font l’impasse sur Kamara juste parce qu’il avait des claquettes, quand tu as un bon joueur à prendre à tarif zéro. Le petit Kamara il a un état d’esprit irréprochable, d’ailleurs il a jamais dit un mot que ce soit sur lui, que ce soit sur l’équipe, sur son avenir, s’il devait rester il est toujours resté très discret. Moi je pense que c’est le tremplin (Aston Villa), c’est intelligent ce qu’il a fait. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (20/06/2022)