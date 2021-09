Mercato OM : Kamara ne veut pas faire une Flamini ?

Alors qu’il aurait pu partir en direction de l’Angleterre hier soir, Boubacar Kamara a finalement refusé pour poursuivre à l’OM. À un an de la fin de son contrat, il serait prêt à prolonger afin que l’OM bénéficie de liquidités grâce à son départ.

Le mercato est officiellement terminé. Alors qu’il a été extrêmement sollicité et encore plus durant la fin du mercato, Boubacar Kamara poursuit finalement l’aventure du côté de l’Olympique de Marseille. Hier soir, dans les derniers instants du mercato, Wolverhampton et Newcastle ont tous les deux tenté d’enrôler le milieu de terrain phocéen.

De son côté, Boubacar Kamara n’a jamais été emballé par les projets des deux écuries anglaises et l’a fait savoir à Pablo Longoria. Le président marseillais aurait tout de même poussé pour tenter de le convaincre de partir mais le joueur ne voulait pas partir à contre coeur dans un challenge qui ne l’emballait pas. À un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé et l’OM craint de le voir partir libre la saison prochaine…

Kamara veut que l’OM puisse bénéficier de son départ

Toutefois, la volonté de Boubacar Kamara ne serait pas de partir libre la saison prochaine. D’après les derniers échos révélés dans les médias, le milieu de terrain olympien serait même prêt à prolonger son contrat d’une saison afin que l’OM puisse bénéficier d’une manière ou d’une autre de son départ la saison prochaine.

À en croire les informations de Sacha Tavolieri, la prolongation de Boubacar Kamara serait même une option plus que concrète ces dernières heures. Reste à savoir si un accord sera trouvé rapidement entre les deux parties. Le milieu de terrain olympien aurait même laissé filtré « Je sais ce que je dois à ce club, je ne vais pas faire une Flamini ». En cas de prolongation, Pablo Longoria devrait apprécier ce geste qu’avait déjà fait Maxime Lopez avant de partir du côté de Sassuolo la saison dernière.