Mercato OM : Kamara, simple plan B de United ?

Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat du côté de l’OM. Alors qu’il se dirige vers un départ libre à la fin de la saison, il serait le second choix de Manchester United.

C’est un dossier qui préoccupe les dirigeants de l’OM depuis plusieurs mois. Boubacar Kamara sera libre de tout contrat en juin prochain. Sous contrat avec le club phocéen depuis 2017, le milieu de terrain n’a toujours pas prolongé son bail et ce malgré les différentes propositions du club olympien.

À lire aussi : OM : La liste des joueurs pour la Ligue Europa Conférence (avec un absent surprise)

De ce fait, plusieurs écuries européennes suivent avec attention sa situation du côté de l’OM. Ces derniers mois, on a appris que l’AC Milan, la Roma ainsi que Manchester United seraient les équipes les plus intéressées par son profil. Toutes espèrent l’enrôler librement en juin prochain. Toutefois, difficile de savoir encore tout ce qu’il pourrait se passer d’ici la fin de la saison. À l’heure actuelle, Boubacar Kamara semble pleinement concentrer sur la saison en cours avec l’OM.

Une autre priorité que Kamara pour Manchester United ?

Par ailleurs, si l’intérêt mancunien semble bel et bien réel pour Boubacar Kamara, il ne serait pas la priorité. C’est en tout cas ce que croit savoir le média Manchester Evening News. D’après leurs informations, les dirigeants de Manchester United cibleraient en priorité Declan Rice, le milieu de terrain de West-Ham.

Pourtant, la valeur marchande de l’Anglais est estimée à près de 75 millions d’euros sur le site Transfermarkt. Une coût bien plus élevé que ce que pourrait coûter l’arrivée de Boubacar Kamara. Reste donc à savoir de quelle manière évoluera la situation d’ici les prochaines semaines.

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter – Longoria

A lire aussi : OM : un joueur clé absent face à Nice

Aujourd’hui, malgré les différentes propositions de l’OM pour le prolonger il semble difficile à croire que l’avenir de Boubacar Kamara s’écrira du côté de Marseille lors du prochain exercice. En conférence de presse, Pablo Longoria avait tout de même tenu à noter le respect mutuel entre le club et le joueur.

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)