Mercato OM: Kamara trop cher pour un grand club italien ?

Le jeune joueur marseillais de 20 ans a réalisé une très belle saison. De quoi attirer l’oeil des grands clubs européens, mais son prix pourrait faire reculer certains…

Après le Milan AC et quatre cadors anglais (Chelsea, Arsenal, Manchester City et United), un autre club serait intéressé par Boubakar Kamara. En effet, selon Aeranpoli le minot de 20 ans aurait tapé dans l’oeil des dirigeants napolitains. Mais le prix de 50 millions d’euros réclamé par le club marseillais, serait trop élevé pour l’équipe de Gattuso.

Dans un live Instagram, il a affirmé son souhait de rester à l’OM la saison prochaine pour jouer la Ligue des Champions avec son club de coeur.

Je ne vois pas pourquoi on parlerait de mercato– Kamara

« Ça serait un rêve et un objectif de jouer la C1 avec l’OM. C’est le club où j’ai toujours joué. Je la regardais depuis les tribunes quand j’étais petit. Avoir cette musique au Vélodrome, ça serait magnifique. Si on se qualifie à l’issue de la saison, vous connaissez la suite, je ne vais pas faire de dessin ! Tous les joueurs cette saison voudront jouer la C1 si on contribue à la qualification. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de mercato ou de la jouer ailleurs. » Boubakar Kamara – Source : Instagram