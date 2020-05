OM: La grosse annonce de Villas-Boas sur son avenir !

Le club marseillais est dans le flou sur sur de nombreux points, notamment sur celui de l’avenir de son entraineur André Villas-Boas, qui a assuré vouloir rester à l’OM !

Le championnat a donc finalement été clôturé la semaine dernière et l’Olympique de Marseille se retrouve qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine. Mais les dirigeants olympiens n’ont ni le luxe ni le temps de se réjouir de cette bonne nouvelle tant le club se trouve aujourd’hui à l’agonie d’un point de vu financier. Il va falloir pourtant rapidement préparer la saison prochaine et les contours de l’effectif. Le chantier est immense, mais le col portugais a annoncé qu’il souhaitait rester à l’OM…

J’ai envie de jouer la LDC à Marseille–AVB

« Je vais parler avec le club, le plus important pour moi c’est de comprendre ce qu’il s’est passé sur le plan structurel. Je dois comprendre si Zubizarreta et Valentin ont encore du pouvoir, car moi entraineur et eux directeurs sportifs, on ne veut pas juste faire de la figuration. On veut avoir du pouvoir et comprendre si on va pouvoir faire des investissements. Je suis très bien à Marseille, je ne cherche pas a trouver un autre projet, je n’ai pas d’intérêt pour la Premier League, je suis très heureux à Marseille et je veux faire la Ligue des Champion la-bas. Je veux savoir la situation économique, s’il n’y a pas les conditions pour faire du bon travail ce n’est pas la peine! Je pense que Jacques-Henri va me donner des réponses… » Villas-Boas— Source: RMC