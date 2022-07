Sur le plateau de « Débat Foot Marseille », Cyril Astier, agent de joueur et invité de FCM, confie qu’il préférerait que l’OM donne sa chance à Konrad De La Fuente plutôt que de mettre 10 à 15 millions sur Justin Kluivert.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille », interrogé sur Justin Kluivert, l’invité Cyril Astier avoue espérer voir Konrad De La Fuente sur le l’aile gauche marseillaise plutôt que l’ailier néerlandais. En effet, le jeune américain avait fait bonne impression lors de ces premières prestations avant de se blesser, de quoi laisser de grands espoirs dans l’esprit des marseillais. Pour Astier, nul besoin de recruter un jeune ailier gauche à potentiel quand tu en as déjà un dans l’effectif.

« Tu l’as déjà ton joueur finalement » – Astier

« Konrad ? Je ne suis pas en train de dire que Konrad est meilleur que Justin Kluivert mais c’est quoi la différence. Bon on a vu Konrad là ça a pas marché, il s’est blessé. Moi, j’ai plus envie de dire, laissons lui une année de plus etc.. peut-être qu’il va monter en puissance, j’espère. Plutôt que de faire venir quelqu’un qui finalement ne va pas t’apporter plus. Tu l’as déjà ton joueur finalement. » Cyril Astier Source : Football Club de Marseille (11/07/2022)