Mercato OM : Kolasinac donne rendez-vous !

Officialisé ce mardi, Sead Kolasinac est la seconde recrue olympien de ce mercato hivernal. Le défenseur gauche a adressé un message via son compte Instragram…

Sead Kolasinac a signé un contrat d’un an et demi. L’ancien défenseur d’Arsenal va tenter de se relancer à Marseille après des moments moments compliqués et un temps de jeu réduit. A 28 ans, il tente une nouvelle aventure !

A lire : Kolasinac c’est officiel, un jeune défenseur visé et Benedetto va rapporter… Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

J’ai hâte de relever de nouveaux défis dans la plus belle ville de France — Kolasinac

« Bonjour Marseille ! Je suis heureux de vous annoncer que je fais désormais partie de l’Olympique de Marseille ! J’ai hâte de relever de nouveaux défis dans la plus belle ville de France. Allez l’OM ». Sead Kolasinac – source : Instagram (18/01/2022)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sead Kolašinac (@seadk6)

Kolasinac a signé un contrat court d’un an et demi. Voici le communiqué officiel de l’OM :