Mercato OM : Kolasinač passe sa visite médicale et va s’engager avec l’Atalanta !

L’international bosnien, Sead Kolasinač va quitter l’OM cet été. Le défenseur gauche devrait rejoindre gratuitement l’Atalanta. Il passerait d’ailleurs actuellement sa visite médicale à Milan, pour valider son transfert vers le club bergamote.

L’OM sans latéraux gauche

Complètement relancé par Igor Tudor la saison dernière, au fil des mois, Sead Kolasinač a pris de plus en plus d’importance au sein du groupe olympien. Inscrivant 4 buts en 33 matchs de Ligue 1, le Bosnien a été l’un des grands artisans de la troisième place en championnat de l’OM et alors qu’une prolongation était dans les tuyaux, le départ de l’entraîneur croate a changé les plans.

Avec le départ de Sead Kolasinač et le retour de Nuno Tavares à Arsenal, l’OM se retrouve sans latéral gauche pour la saison prochaine. Jordan Amavi pourrait assurer l’intérim quelques temps mais devrait lui aussi partir (peut-être au FC Nantes) avant la fin du mercato d’été. Pablo Longoria devrait donc tenter de doubler le poste et chercher deux latéraux gauche cet été. Aucun nom n’est vraiment ressorti dans la presse comme le favori pour le poste, pour le moment…

Ribalta annonce le départ d’Amavi

#Ribalta : « Touré rejoindra le groupe. Les autres joueurs (Lirola, Amavi, Konrad) ne resteront pas avec nous, on doit trouver une solution. Le seul qui pourrait avoir une chance, c’est Pape Gueye parce qu’il a bien joué à Séville. » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 4, 2023

Plusieurs joueurs rentrent à Marseille après un prêt d’une saison ou de 6 mois. C’est le cas de Touré (AJA), Lirola, Amavi et Gueye (Liga) mais aussi Konrad (Olympiacos). Quel peut être leur avenir à l’OM ? Javier Ribalta a été cash, il estime que seuls Isaac Touré et Pape Gueye devrait rester dans le groupe. « Touré rejoindra le groupe. Les autres joueurs (Lirola, Amavi, Konrad) ne resteront pas avec nous, on doit trouver une solution. Le seul qui pourrait avoir une chance, c’est Pape Gueye parce qu’il a bien joué à Séville. «