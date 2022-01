Mercato OM : Kolo Muani, petit salaire, grosse concurrence !

L’OM pourrait voir partir sans indemnité de transfert son minot Boubacar Kamara en juin prochain. Le milieu de terrain n’est pas le seul à être en fin de contrat, c’est aussi le cas de Randal Kolo Muani qui est visé par Pablo Longoria…

C’est un des jeunes joueurs offensifs de Ligue 1 qui intéresse du monde. A 23 ans, Randal Kolo Muani va quitter Nantes en juin prochain à la fin de son contrat. Selon l’Equipe, l’attaquant de 23 ans touchait un salaire de 15 000 euros brut mensuels. Bon nombre de clubs sont sur les rangs ! En France l’OM est intéressé tout comme Monaco et Lille, le Milan, des clubs russes et turcs sont aussi sur le coup. Mais Kolo Muani pourrait prendre la direction de l’Allemagne où Leipzig, Leverkusen, Dortmund, Mönchengladbach ou encore Francfort le suivent.

Direction la Bundesliga pour Kolo Muani ?

L’attaquant avait confié il y a quelques semaines à Amazon Prime Vidéo : « Je n’ai pas fait mon choix. Je vais tout donner sur le terrain et finir ma saison calmement. Je vais essayer d’y penser plus tard. » Selon RMC, ce dernier aurait donné sa priorité à la Bundesliga… Quoi qu’il en soit, l’OM peut difficilement se positionner dès cet hiver car le club doit avant tout vendre avant de recruter…

L’OM doit vendre avant de recruter – Florent Germain

« Jorge Sampaoli a un besoin majeur. C’est un attaquant sur le côté gauche. Il estime et à juste titre que Konrad de la Fuente et Luis Henrique sur le côté gauche, ça a été assez compliqué. On a même essayé Pol Lirola à cette position. Il veut un pendant à Cengiz Ünder. Même s’il n’est pas au top physiquement actuellement, il fait la différence. En début de saison il a été très intéressant. Il n’a pas ce profil là à gauche. Au milieu de terrain, on peut considérer qu’il est largement fourni. En plus avec des profils bagarreurs et volume de jeu. Derrière ça dépendra pas mal. Recruter un latéral, je ne pense pas que ce soit sa priorité. Valentin Rongier fait le taff dans ce poste un peu hybride de faux latéral qui s’insère au milieu de terrain. Ça a été une surprise pour Jorge Sampaoli qui ne croyait pas en Valentin Rongier au début. Rongier l’a même avoué, il sentait que Sampaoli ne lui faisait pas confiance.

Pour moi, les deux priorités c’est le côté gauche de l’attaque et derrière s’il y a des départs. Ce qui ne va pas plaire aux supporters c’est que l’OM doit vendre avant de recruter. On rappelle que l’OM est surveillé par la DNCG, que Frank McCourt a rappelé récemment à Pablo Longoria qu’il aurait du vendre un peu plus l’été dernier donc il faut vendre cet hiver. Duje Ćaleta-Car est un joueur en vitrine. Balerdi n’a pas beaucoup de temps de jeu, on verra s’il se pose des questions mais je ne pense pas car il se sent bien à l’OM. Jordan Amavi pourrait également partir. Ce sont des dossiers importants qui permettraient à Jorge Sampaoli de recruter dans ce sens derrière. » Florent Germain – Source : After Marseille (20/12/2021)