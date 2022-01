Mercato OM : Kombouaré en dit plus sur l’avenir de Kolo Muani !

Pisté par l’Olympique de Marseille et d’autres clubs à l’étranger, Randal Kolo Muani aurait pris la décision de ne pas prolonger au FC Nantes. En conférence de presse, Antoine Kombouaré a été invité à réagir sur le départ de son attaquant.

Le FC Nantes n’a pas encore réussi à retenir Randal Kolo Muani. Le jeune attaquant est en fin de contrat en juin prochain et pourrait quitter les Canaris libre et donc sans indemnité pour Valdemar Kita.

Kombouaré ne désespère pas de garder Kolo Muani

Plusieurs médias affirment que l’attaquant a déjà un accord avec l’Eintracht Francfort en Bundesliga… Le président nantais a saisi la FIFA pour dénoncer cet acte illégal mais pour le moment, aucun document ne prouve que cela est vrai. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Antoine Kombouaré comprend la position de son dirigeant mais se dit serein pour l’avenir de son joueur.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM a encore une chance dans le dossier Kolo Muani?

« Il y a la position du président que je comprends. Le plus important pour nous, c’est d’avoir tous les joueurs bien, concentrés sur leur travail et impliqués pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Il n’y a pas de polémique. Pour vous, c’est une polémique. Le président est dans son rôle, il défend les intérêts du club. S’il estime que Francfort ou n’importe quel club a fait une faute, il défend ses intérêts. Le président veut peut-être essayer de récupérer de l’argent, il est peut-être vexé, je n’en sais rien. Randal sait comment on travaille, ce qu’on attend de lui. Ça aurait pareil pour n’importe quel autre joueur dans cette situation. Ce que je vais dire ne sert à rien puisque vous avez le droit d’en douter. Vous regarderez les performances de Randal. Mais je ne suis pas inquiet du tout. On travaille pour que les garçons se sentent bien et heureux. Randal a cinq mois et demi pour donner ce qu’il a donné. Il est très heureux ici, a envie de faire une grande deuxième partie de saison et on va tout faire pour qu’il marque des buts et nous amène le plus haut possible. Et pourquoi pas rester avec nous ? Randal est avec nous jusqu’à la fin de la saison et on va tout faire pour qu’il soit performant pour le FC Nantes. » Antoine Kombouaré – Source : Conférence de presse (12/01/22)