Mercato OM : Konrad De La Fuente bientôt prêté dans le club de Ronaldo Nazário?

Selon Matteo Moretto, journaliste de CalcioMercato, l’OM pourrait prêté Konrad De La Fuente. L’américain aurait plusieurs prétendants pour l’accueillir comme Valladolid, Anderlecht, Burnley, Sassuolo et la Sampdoria.

Konrad De La Fuente pourrait être prêté afin de poursuivre sa progression ailleurs selon le journaliste italien Matteo Moretto. Plusieurs clubs se seraient positionnés pour le récupérer, Sassuolo, la Sampdoria, Burnley ou encore Anderlecht mais ce serait Valladolid qui serait le mieux placé pour l’enrôler.

A peine de retour de blessure, Konrad pourrait déjà quitter ses coéquipiers. Le jeune ailier de 21 ans pourrait faire son retour en Espagne un an après avoir quitté la Catalogne. L’ancien barcelonais devrait donc aller chercher du temps de jeu ailleurs alors que Tudor ne lui a laissé que très peu de minutes lors des matchs de préparation.

à lire aussi : Mercato OM : Alvaro va résilier son contrat !

« Tu l’as déjà ton joueur finalement » – Astier

En effet, le jeune américain avait fait bonne impression lors de ces premières prestations avant de se blesser, de quoi laisser de grands espoirs dans l’esprit des marseillais. Pour Astier, nul besoin de recruter un jeune ailier gauche à potentiel quand tu en as déjà un dans l’effectif.

« Konrad ? Je ne suis pas en train de dire que Konrad est meilleur que Justin Kluivert mais c’est quoi la différence. Bon on a vu Konrad là ça a pas marché, il s’est blessé. Moi, j’ai plus envie de dire, laissons lui une année de plus etc.. peut-être qu’il va monter en puissance, j’espère. Plutôt que de faire venir quelqu’un qui finalement ne va pas t’apporter plus. Tu l’as déjà ton joueur finalement. » Cyril Astier Source : Football Club de Marseille (11/07/2022)