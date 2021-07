Mercato OM : « Konrad est le genre de joueur en voie de disparition »

Konrad de la Fuente est la première recrue officielle de l’Olympique de Marseille. L’Américain s’est engagé quatre ans sous les couleurs olympiennes. Dans les colonnes de l’Equipe ce jeudi, son ancien formateur évoque le profil du jeune attaquant.

Arrivé en provenance du FC Barcelone, Konrad de la Fuente (19 ans) est la première recrue estivale de l’OM. Le jeune attaquant s’est s’engagé quatre ans avec l’Olympique de Marseille, et devient ainsi le premier Américain à porter le maillot marseillais.

Dans les colonnes du journal l’Equipe ce jeudi, Franc Artiga, son ancien formateur au Barça, évoque le profil de l’ancien joueur du Barca.

« Konrad est le genre de joueur en voie de disparition. C’est un ailier pur, qui joue collé à la ligne de touche, qui aime recevoir le ballon dans les pieds et déborder, très fort dans les petits espaces et les un contre un. En L1, il lui faudra s’habituer à une équipe qui n’a pas la possession de balle la plupart du temps ». Franc Artiga (son ancien formateur au Barça) – Source : L’Equipe – 01/07/2021

Du potentiel et une grosse marge de progression.

Invité récemment dans notre émission , Franek, spécialiste du FC Barcelone et de sa Masia nous avait également dressé le portrait de Konrad de la Fuente.

« On en a eu des phénomènes au Barça. Toutes façons, on connait la réputation de la Masia, on sait que c’est une très bonne école et qu’on apprend aux joueurs des choses différentes que dans beaucoup d’autres clubs. Forcément, dès qu’il y a un joueur qui sort du lot, il y a toujours une petite hype. On a eu Mbula, Deulofeu, on a eu des Bojan… Il y a énormément de joueurs au Barça qui ont finalement floppé alors que c’était les futurs je ne sais quoi. Il y a toujours cette incertitude avec Konrad parce que c’est un joueur qui a surtout joué en 3e division avec le Barça B. Il a beaucoup de qualités, il a un profil qui peut être très intéressant pour l’OM. En terme de qualité technique, c’est vraiment très fort, il est capable d’éliminer n’importe quel défenseur grâce à sa vitesse, à sa qualité de percussion et grâce à sa qualité de dribbles qui est très bonne. Il est très jeune, il a seulement 19 ans, il a du potentiel et une grosse marge de progression. » Franek – Source: Football Club de Marseille (14/06/2021)