Mercato OM : La belle preuve de respect de Tudor envers Longoria et Ribalta

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille, Igor Tudor aurait reçu une jolie offre de la part de l’AS Monaco. Le coach a préféré la refuser, par respect pour la direction marseillaise qui l’a laissé filer après une saison.

L’Olympique de Marseille a été contraint de se séparer d’Igor Tudor à la fin de la saison dernière. Le coach croate n’a pas souhaité continuer après une saison. D’après les informations de L’Equipe, l’ancien défenseur n’a pas manqué de prétendants à l’annonce de son départ de l’OM. En Ligue 1, sa saison n’est pas passée inaperçue.

Tudor a refusé Monaco par respect pour l’OM

En effet, le quotidien sportif expliquait ce mercredi soir dans un article qu’Igor Tudor a reçu une offre de la part de l’AS Monaco. Le club de la Principauté s’était séparé de Philippe Clement et comptait sur le Croate pour prendre la suite du projet monégasque.

Finalement, comme nous l’informe L’Equipe, Tudor a préféré refuser. Mieux encore, il a « averti ses anciens dirigeants de cette approche et de sa volonté de ne pas y répondre aussi par respect pour l’avoir laissé partir. » Un geste peu commun dans le football.

Cela fait plusieurs saisons que ce club manque de stabilité

Sur ButFootballClub, Denis Balbir estime que si le jeu proposé par Marcelino à l’OM est moins affriolant que celui de Tudor, au final la méthode de l’Espagnole pourrait être payant.

« Si le début de saison de l’OM de Marcelino est loin d’être génial, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Le souci de Marseille dépasse le cadre de l’entraîneur : cela fait plusieurs saisons que ce club manque de stabilité.(…) Avec Marcelino, l’OM évolue dans un autre style. Est-ce vraiment une surprise qu’il faille du temps pour assimiler de nouvelles idées ?

Laissons un peu de temps à Marcelino pour qu’il mette en place son plan de jeu

« Sous Igor Tudor, l’OM prônait le football total. On disait déjà qu’il allait « cramer » les joueurs quand l’OM écrasait tout sur son passage… et au final ça n’a pas manqué. Marseille a manqué de gaz pour finir la saison. Avec Marcelino, il y a moins de folie, moins de pressing, concède Denis Balbir. On démarre plus doucement mais rien ne dit que, quand ses idées seront assimilées, l’OM ne sera pas plus fort et avec une meilleure possession de balle. Alors oui, le Marseille d’aujourd’hui est davantage une équipe de contres avec des joueurs qui vont vite comme Ndiaye, Sarr et Aubameyang mais laissons un peu de temps à Marcelino pour qu’il mette en place son plan de jeu … »