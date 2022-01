Mercato OM : Les supporters marseillais ne veulent pas voir Alvaro partir !

Depuis ce mercredi soir, les informations de L’Equipe sur l’avenir d’Alvaro ont créé une réaction peu commune ! Les supporters marseillais se manifestent sur les réseaux sociaux pour empêcher le départ du défenseur espagnol.

Avec son faible temps de jeu, Alvaro Gonzalez serait poussé vers la sortie de l’Olympique de Marseille. L’Equipe affirme que deux clans s’opposent dans ce dossier. D’un côté, l’OM avec Sampaoli qui souhaitent le départ de l’Espagnol et de l’autre, Alvaro qui ne comprend pas le faible rôle qu’il a depuis le début de la saison.

Sur les réseaux sociaux, cette information a fait grand bruit chez les supporters marseillais ! Ces derniers ne veulent pas voir l’un de leur chouchou quitter l’Olympique de Marseille. Ils n’hésitent pas à montrer leur mécontentement et à s’opposer à son départ via des messages de soutien !

Photo Du papa d' @AlvaroGonzalez_ avec le maillot de l'OM 2006/2007 … je suis pas certain que de laisser partir Alvaro soit une bonne chose, il est OM compatible à 100% , mentalité et grinta que j'aime personnellement 💙🤍

Nous on compte plus sur sampaoli, il veulent ce debarasser d’un mec exemplaire qui aime le club qui accepte d’être remplaçant et répond présent quand il joue ,un guerrier avec une bonne mentalité et un super mec il nous la prouvez plusieurs fois

— elche4313 January 13, 2022