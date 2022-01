Mercato OM : La confidence de Benedetto sur les coulisses de son départ…

Après Jordan Amavi, prêté à Nice, le second départ va être celui de Dario Benedetto. En attendant l’officialisation, le buteur argentin a expliqué les coulisses de son retour à Boca…

Hier, Dario Benedetto a expliqué son choix de quitter Elche et donc l’OM pour retourner à Boca Juniors. Il a notamment précisé qu’il avait lui même appelé le directeur sportif Riquelme pour organiser son retour…

J’ai appelé moi-même Roman Riquelme — Benedetto

« J’ai appelé moi-même Roman Riquelme et je lui ai dit que je souhaitais revenir au club. Il m’avait contacté en juin dernier, mais je lui avais dit que ce n’était pas le moment, je voulais jouer en Liga espagnole. Je n’y ai pas trouvé le temps de jeu que je souhaitais et j’ai donc décidé de revenir aujourd’hui ». Dario Benedetto – source : Olé (20/02/2022)

AHORA | @PipaBenedetto en #Instagram “Hoy puedo decir que vuelvo a casa. Feliz por esta vuelta tan deseada, y por vestir nuevamente los colores que amo”

🔵🟡🔵 pic.twitter.com/aHJOUwaMv5 — La12tuittera ⑫ Boca Juniors (@La12tuittera) January 20, 2022

.@PipaBenedetto “Me voy directamente a dormir … no doy mas. Si Dios quiere mañana es la presentación. YA FIRMÉ CONTRATO. Estoy CONTENTO … FELIZ … esto solo se vive acá” Pipa a la gente: “Contento de volver a verlos” 💙💛💙 📽 hermoso video de @CHICHOGROSMAN pic.twitter.com/H8ozqRKCa8 — La12tuittera ⑫ Boca Juniors (@La12tuittera) January 20, 2022

Prêté depuis l’été dernier par l’OM à Elche, Benedetto va être transféré dans son club de cœur, comme il l’avait déjà confié à la radio Onda Cero ce mardi. L’OM pourrait récupérer un montant estimé entre 3 et 4M€ dans l’affaire…

Je veux chercher les minutes que je n’ai pas eues à Elche — Benedetto

« J’ai dit que je reviendrais à Boca Juniors d’une manière ou d’une autre et j’ai tenu parole : je serai toujours un fan de ce club et maintenant on m’a donné l’opportunité de revenir en tant que joueur dans le club que j’aime. Je veux chercher les minutes que je n’ai pas eues à Elche. Je continuerai à soutenir le club d’où je suis maintenant. Je suis content de mon passage à Elche, où j’ai appris beaucoup de choses, et en même temps je suis heureux de revenir dans le club que j’aime ». Dario Benedetto – source : Onda Cero (18/01/2022)