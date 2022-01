Mercato OM : La confidence de Longoria sur son casse-tête financier

Le mercato hivernal de l’OM est lancé. Amavi a été prêté à Nice et la signature de Cédric Bakambu vient d’être officialisée. Pour continuer son recrutement, Pablo Longoria va devoir encore nettoyer son effectif…

On s’en doutait, Longoria l’a confirmé. L’OM doit vendre ou prêter des joueurs pour pouvoir recruter. Le départ de Jordan Amavi à Nice dans le cadre d’un prêt a libéré un peu de masse salariale afin de faire venir Bakambu. Les possibles prêt d’Alvaro et transfert de Benedetto pourraient permettre de valider l’arrivée de Kolasinac. Le président olympien a évoqué cette réalité économique ce vendredi en conférence de presse.

Libérer de la masse salariale pour pouvoir recruter…

«Tout est lié à la situation économique générale, avec les instances aussi, les exigences de la DNCG, je suis à l’aise avec ça. En Espagne, d’où je viens, vous avez pu le voir, c’est encore plus strict. C’est une question de gestion, de réduction de la masse salariale. C’est une question générale, aussi une responsabilité de la gestion du club au quotidien. On va chercher à faire le meilleur bilan économique possible. Cela dépend de quelques mouvements de mercato pour pouvoir continuer à développer notre stratégie». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (14/01/2022)

#Longoria : « Tout est lié à la situation économique générale, y compris la DNCG. Il faut libéré une partie de la masse salariale pour faire venir des joueurs. » #liveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 14, 2022

Pablo Longoria a également évoqué la suite du mercato de l’olympique de Marseille et notamment les cas de Milik et Dieng, tous deux annoncés sur le départ cet hiver.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Les dessous du dossier Tagliafico

Pablo Longoria exclut un départ de Milik ou de Dieng

« L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui… On disait qu’on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant… C’est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c’est difficile à trouver. C’est de plus en plus rare ». . » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (14/01/2022)