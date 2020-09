Mercato OM : La confidence de Villas-Boas sur le recrutement de l’attaquant…

André Villas-Boas semble sur la même longueur d’onde que son directeur du football, Pablo Longoria, concernant la future recrue en attaque. Rien ne presse…

Le match d’hier soir confortera la position des supporters marseillais. Oui, il faut bien un autre avant-centre pour trouver une alternative à Dario Benedetto. Car hier, sans numéro 9, l’OM a pioché (0-2) en première mi temps. En seconde, l’entrée de Marley Aké a, comme par hasard, apporté un plus au groupe. En tout cas, AVB n’est pas pressé de recruter aux avants-postes.

AVB n’est pas pressé…

« Oui, on cherche, mais on n’est pas trop pressés. On va voir si on est capable avant la fin du mercato, mais on n’est pas pressés. Je le dis sincèrement : cela peut être pendant cette fenêtre ou la prochaine pour prendre la meilleure décision possible. Dario (Benedetto) sera de retour contre Lille. C’est notre attaquant de référence, notre priorité. Il va jouer ce match. On doit bien choisir, peut-être ou non pendant ce mercato »

AVB – Source : Conférence de presse d’après match 17/09/20

Concernant la rumeur Emmanuel Dennis, du Club Bruges, le technicien portugais a été clair. « Ce n’est pas vrai, je n’ai jamais entendu ça de ma vie. Il n’y a pas de rapport sur lui. Il n’est ni sur la première liste, ni sur la deuxième liste. Il n’est pas du tout dans la liste prioritaire. »