Mercato OM : Longoria donne des précisions importantes sur le dossier chaud de l’attaquant !

Pablo Longoria s’est livré sur le site de l’OM ce mercredi. Il a notamment évoqué le dossier de l’attaquant. Pour lui, il n’y aura pas d’achat précipité lors de ce mercato.

Le nouveau directeur du football de l’OM, Pablo Longoria, s’est longuement exprimé pour la plateforme du club. L’ancien dirigeant de Sassuolo, de la Juve ou encore de Valence a évoqué la phase 2 du projet olympien. Et le jeune « head of football » (34 ans) se veut ambitieux. Il est également revenu sur le fameux dossier brulant à l’OM : le poste d’attaquant. Extrait.

On veut attendre l’opportunité de consensus — Longoria

« On n’a pas de pression car on veut attendre l’opportunité de consensus. Pour moi, le consensus avec le coach est essentiel. On doit trouver le joueur que l’on apprécie à des niveaux sportif et économique pour renforcer le club. Si cela arrive, on saisira l’opportunité mais pas en prenant le premier joueur qui passe. Si on ne trouve pas le joueur opportun, ce n’est pas une nécessité vitale de faire un attaquant. »

Pablo Longoria – Source : Site de l’OM 16/09/20