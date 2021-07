Mercato OM: Le message de Cengiz Under aux supporters marseillais !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Cengiz Under, en provenance de l’AS Roma. L’ailier turc n’a pas hésité a louer les supporters marseillais, sur le site officiel du club.

Dimanche dernier, le club a officialisé la venue de Cengiz Under. Il s’est engagé avec l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat, et portera le numéro 17. Habitué aux ambiances électriques, il se dit pressé de jouer devant le public bouillant du stade Vélodrome.

J’aime beaucoup les atmosphères chaudes — Under

» Si j’aime les atmosphères chaudes comme à Marseille ou en Turquie ? Oui, beaucoup ! Parce que nos supporters sont aussi comme ça lors de nos matchs d’équipe nationale. En Turquie, il y a une grande communauté de supporters et ceux des trois grands clubs sont particulièrement fervents. C’est aussi le cas pour d’autres clubs. D’ailleurs hier, j’ai regardé plusieurs vidéos de Marseille, surtout celles des supporters. J’étais impressionné. Je suis très impatient de pouvoir jouer avec eux dans les tribunes. J’apprécie beaucoup de pouvoir jouer devant les supporters, leur donner des frissons lorsque je suis sur le terrain. J’espère être très bientôt parmi eux. Un message aux supporters ? Je suis très content de me trouver ici. Je m’y sens vraiment très bien. Je ressens votre passion et votre flamme. Et je sais de quoi je parle, ça je le dois aux supporters turcs. J’espère qu’on pourra se rencontrer très vite, remporter de belles victoires, faire de beaux matchs ensemble. À bientôt » Cengiz Under— Source: Site de l’OM (08/07/21)

ünder a du mal à jouer avec ses coéquipiers – INTERMÉDIAIRE

Certains ne sont pas très confiants quant à son arrivée. Dans l’édition du jour de La Provence, un intermédiaire qui a suivi le parcours du Turc lors de son prêt à Leicester ne s’est pas montré rassurant à son sujet.

« C’est un Radonjic à droite. Il a des qualités techniques, c’est vrai, il aime bien provoquer, mais il est un peu fou-fou. Il a l’intelligence foot d’un hippocampe. Il a du mal à jouer avec ses coéquipiers et n’a pas de vision de jeu. Mais peut-être qu’en Ligue 1, il y arrivera… Il ne faut jamais avoir de certitudes à propos d’un joueur. » Intermédiaire – Source : La Provence (05/07/2021)

ünder est un très bon joueur – FOOT TURC

Cependant, d’autres se montrent plus optimistes et sont conscients des qualités de Cengiz Ünder. Ailier droit de formation, il est également capable d’évoluer sur le côté gauche. Une polyvalence qui pourrait intéresser Jorge Sampaoli dans son futur système. Foot Turc, spécialiste du football turc, a donné son avis au Football Club de Marseille sur Cengiz Ünder.

« L’OM était déjà intéressé par Cengiz Ünder il y a 2 ans si je ne me trompe pas. C’est un très bon joueur pour moi qui doit juste retrouver confiance en lui pour exploser. Il est jeune et plein d’avenir et je pense qu’avec Sampaoli il pourrait largement exploser et faire une très bonne saison. Il est très rapide et il est bon techniquement. Si tu donnes toute ta confiance à ce joueur, il peut vraiment te faire un gros dégât. Ses qualités c’est sa vitesse et sa technique, Son point faible c’est l’irrégularité ! Cela reste un joueur bon en un contre un, il prend des responsabilités et n’hésite pas à provoquer. Pourquoi il ne s’impose pas à la Roma ? C’est une question qu’on se pose tous en Turquie car ce joueur plein de qualités… est-ce que c’est l’adaptation en Europe ou autre… Après je pense aussi qu’on a été injuste avec lui surtout à la Roma car il faisait des bonnes entrées mais très peu aligné dans le 11. » Foot Turc – source : FCMarseille (28/06/2021)