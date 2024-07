Mercato OM: La déclaration forte du maire de Marseille qui veut éviter ce transfert !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM est proche de faire signer l’ancien niçois Youcef Atal. Une nouvelle qui ne plait pas du tout au maire de Marseille, Benoît Payan car le joueur a été reconnu coupable de provocation à la haine raciale…

Benoît Payan, le maire de Marseille a confié à Radio JM son sentiment sur la possible arrivé de Youcef Atal à l’OM. « Je ne suis pas président de l’Olympique de Marseille mais je peux vous dire une chose en tout cas, chaque propos antisémite, chaque propos raciste, qui a fait l’objet d’une condamnation, ou pas d’ailleurs, n’est pas acceptable, n’a rien à faire dans le sport, n’a rien à faire à l’Olympique de Marseille ».

Atal « n’a rien à faire à l’Olympique de Marseille » selon le maire Benoît Payan 👉 https://t.co/YmuW6GXhyzhttps://t.co/YmuW6GXhyz — La Provence OM (@OMLaProvence) July 5, 2024

Selon FootMercato et son journaliste Santi Aouna, « accord de principe trouvé entre Youcef Atal et l’OM. Contrat jusqu’en juin 2025 plus une année en option. Mais avant de pouvoir signer, certains détails doivent être réglés… En attendant, Atal s’entraîne depuis plusieurs jours avec Alexandre Dellal, ancien préparateur physique de l’Algérie. Certains clubs poussent toujours en coulisses pour le signer… » A suivre…

Contrat d’1 an + 1 an pour Atal ?

🚨EXCL: 🔵⚪️🇩🇿 #Ligue1 | 🔐 Accord de principe trouvé entre Youcef Atal et l’OM ✍️ Contrat jusqu’en juin 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ + une année en option ⚠️ MAIS avant de pouvoir signer, certains détails doivent être réglés… 🏋️‍♂️ En attendant, Atal s’entraîne depuis plusieurs jours avec… pic.twitter.com/r4qHpNbiD1 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 5, 2024





Selon RMC le dossier est bien engagé. « Les négociations avancent bien entre l’OM et Youcef Atal. L’international algérien est libre, après un bref passage à l’Adana Demirspor en Turquie, et pourrait donc rapidement rejoindre Marseille. Il reste encore des détails à régler mais les discussions vont dans le bon sens. » Une arrivée qui pourrait confirmer le départ annoncé de Jonathan Clauss à un an de la fin de son contrat.

Selon @laprovence, des voix, influentes se seraient fait entendre auprès de l’#OM pour essayer de le détourner définitivement de la piste Youcef Atal suite à sa condamnation pour « provocation à la haine raciale ». — OManiaque (@OManiaque) July 5, 2024

Malgré l’intérêt de l’OM pour Youssef atal. Selon le quotidien La Provence, le transfert n’ai pas vu d’un bon œil par les « voix influentes ». Toujours d’après la Provence les personnes importantes se seraient fait entendre auprès de l’Olympique de Marseille afin d’empêcher ce transfert. La raison principale, le joueur a été reconnu coupable de provocation à la haine raciale concernant le conflit entre le Hamas et Israël. Il a été condamné en début d’année par le tribunal correctionnel de Nice à 8 mois de prison avec sursis et 45000€ d’amende.

