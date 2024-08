Mercato OM : Les dernières infos de Fabrizio Romano sur Nketiah !

Les négociations reprennent entre Eddie Nketiah et l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a envoyé une nouvelle offre à Arsenal. L’attaquant britannique serait intéressé par un transfert à l’OM, selon les informations de Fabrizio Romano.

Les discussions sont toujours d’actualité entre Nketiah et les dirigeants marseillais. Après avoir rencontré quelques difficultés, notamment à cause des attentes financières d’Arsenal, l’OM suit toujours la piste du numéro 14 des Gunners.

🚨🔵⚪️ Understand Olympique Marseille have sent new bid to Arsenal for Eddie Nketiah!

Negotiations restart and Nketiah remains keen on the move to OM, attracted by the project.

OM happy to return in talks but they’d only advance at their conditions. pic.twitter.com/4uIqsl68mi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2024