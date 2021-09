Mercato OM : La DNCG doit trancher aujourd’hui pour Harit !

Alors qu’Amine Harit a signé son contrat avec l’OM, ce dernier n’a pas encore été homologué par la DNCG. Un montage financier aurait été convenu entre l’OM et Schalke ces dernières heures. La DNCG se réunira à 15h pour valider ou non le prêt ou non du Marocain.

Alors que le mercato estival est officiellement terminé depuis minuit, l’OM n’a pas pu enregistrer de nouvelles arrivées dans son effectif. Arrivé à Marseille depuis samedi, le prêt d’Amine Harit n’a pas encore été officialisé au sein du club phocéen. Sans vente, la DNCG ne souhaitait pas homologuer le contrat du milieu offensif marocain.

Alors que Duje Caleta-Car a refusé de partir du côté de Wolverhampton ou du côté de Valence et que Boubacar Kamara est également resté, l’OM se trouverait dans une situation inconfortable pour valider l’arrivée d’Amine Harit…

Une solution pour valider le prêt d’Harit ?

Hier soir, l’OM a donc travaillé d’arrache pied pour trouver une solution avec Schalke 04. En effet, à en croire les informations de RMC, les deux clubs auraient trouvé un accord tard dans la soirée autour d’un montage financier qui permettrait à l’OM de différer et d’étaler dans le temps la prise en charge du salaire d’Amine Harit. Grâce à ce montage financier, le prêt du joueur pourrait donc être homologué et officialisé aujourd’hui. Toujours d’après les informations de RMC, la DNCG doit se réunir aujourd’hui pour valider son contrat qui serait actuellement « en attente ». Une décision finale sera prise ce mercredi après-midi, à partir de 15h, lorsque la DNCG se réunira.

De son côté, l’OM espère que ce nouveau montage financier satisfera la DNCG et qu’Amine Harit pourra être un joueur olympien dans les jours à venir. Présent au Vélodrome samedi lors de la rencontre opposant l’Olympique de Marseille à l’AS Saint-Etienne, il s’est même déjà entraîné avec ses nouveaux coéquipiers ce mardi. Avec cette nouvelle arrivée, l’effectif olympien pourrait à nouveau se renforcer et Amine Harit pourrait donc épauler Dimitri Payet, en très grande forme depuis le début de la saison.