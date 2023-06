Mercato OM : La drôle de rumeur venue d’Angleterre pour Sánchez !

Pour certains médias britanniques, Alexis Sánchez rêverait de revenir à Arsenal, où il avait connu ses plus belles années comme footballeur professionnel. Le Chilien aurait même supplier Arteta de le ramener…

Selon le tabloïd britannique, The Sun, Alexis Sánchez ferait tout son possible pour pouvoir retourner à Arsenal. En fin de contrat avec l’OM, le chilien aurait même supplié Mikel Arteta de le faire revenir à Londres, une demande apparemment refusée par le coach des Gunners.

Alexis Sanchez ‘calls Mikel Arteta to beg for Arsenal transfer return’ after release from Marseille https://t.co/MryQzsboJD

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 19, 2023