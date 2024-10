Mercato OM : La grosse mise au point de Longoria sur les cadres exfiltrés !

Pablo Longoria a été interrogé sur l’instabilité chronique de l’OM, il s’est justifié concernant le gros écrémage lors du mercato estival. Lors d’un entretien accordé à l’Equipe il n’a pas mâché ses mots concernant les cadres de la saison dernière.

Dans un long entretien accordé à l’Equipe, Pablo Longoria a été interrogé sur les départs des anciens cadres Samuel Gigot, Jordan Veretout ou encore Jonathan Clauss. la réponse est sanglante en pointant du doigt les mauvaise performances de 2023/2024. « La réponse est simple : si on a fini huitième, c’est pour plusieurs raisons, non ? Ce serait du populisme de ne pointer du doigt que les joueurs, mais il fallait changer complètement la dynamique de ce groupe, de ce vestiaire. Je voulais des joueurs avec une ambition en commun, sur la durée, avec l’envie de construire. (…) Dans le football moderne, c’est important de faire respecter le club. On se pose souvent la question : qui a le plus de pouvoir ? Les joueurs ou le club ? Pour moi, cela doit toujours être le club, dans le respect des droits de chacun, bien sûr. Cela ne pose aucun problème. Au contraire, cela pose un cadre très clair avec des règles très claires. »

Longoria martèle que le groupe de la saison dernière n’a pas été au rendez-vous. « J’ai beaucoup de respect pour Marcelino, (Gennaro) Gattuso ou encore (Jean-Louis) Gasset. Et ils l’ont tous constaté : dans ce vestiaire, il s’était construit une sorte de barrière avec l’extérieur, que ce soit le coach, les dirigeants. Il y avait une atmosphère que je n’aimais pas. J’ai mal pris cette publication (de Pape Gueye), bien sûr. Quand j’ai fini mon aventure avec Valence (en 2019), j’ai respecté le club qui m’a donné une opportunité. »

