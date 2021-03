Mercato OM: La Juve a d’autres priorités que Milik ?

Annoncé comme étant une cible de la Juventus de Turin, Arkadiusz Milik ne serait pas la seule possibilité étudiée par la Vieille Dame. Pavel Nedved, directeur sportif du club champion de Serie A en titre, aurait comme priorité deux autres attaquants : Sergio Aguero et Moïse Kean.

Arrivé à l’OM cet hiver, Arkadiusz Milik plaît énormément à de très grosses écuries européennes. L’attaquant polonais intéressait la Juventus ou encore l’Atletico Madrid lorsqu’il était mis de côté par le Napoli. Dans un entretien accordé à l’Equipe, Milik avait annoncé vouloir évoluer dans les plus grands clubs européens. Milik serait tout de même en concurrence avec deux autres gros noms pour jouer à la Juventus.

Aguero ou kean plutôt milik ?

En fin de contrat avec Manchester City et non désiré par Pep Guardiola, Kun Aguero serait dans la liste turinoise. Annoncé proche d’un accord avec le FC Barcelone, le buteur argentin pourrait remplacer, numériquement du moins, un Cristiano Ronaldo qui semble sur le départ. Autre cible, plus surprenante, celle menant à Moïse Kean. Formé à la Juventus, la Vieille Dame, qui affirmait placer ses espoirs en lui, ne l’a pas conservé. Aujourd’hui au Paris Saint-Germain, l’international italien brille avec la capitale. Dossier à suivre cet été…