Mercato OM : la Juve abandonne la piste Milik ?

Souvent cité comme un club intéressé par Arek Milik, la Juventus n’a pas envoyé un signal positif à l’attaquant polonais. Alors que le buteur de l’OM est blessé, il pourrait ne pas signer avec le géant italien.

D’après divers médias transalpins, Arek Milik a toujours été une piste sérieuse pour la Juventus. De son côté, le joueur ne serait pas sensible à l’intérêt des Turinois. Mais les dirigeants italiens, ont pris une décision qui ne devrait pas aller dans le sens d’une arrivée de l’ancien élément de Naples. En effet, les Bianconeri ont prolongé le buteur espagnol Alvaro Morata d’un an, jusqu’en 2022. Une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille ? En tout cas, s’il était amené à quitter l’OM, les dirigeants olympiens auraient la lourde tache de trouver un attaquant de son niveau…

#Juventus, prolungato il prestito di #Morata: in bianconero fino al 30 giugno 2022https://t.co/IEmGWJTutx — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 15, 2021

Marseille est beaucoup plus calme que Naples — Milik

Dans une interview accordée à un média polonais, il avait encensé sa nouvelle vie à Marseille :

« Je ne veux pas comparer Marseille à Naples, ce sont deux villes totalement différentes: certainement toutes les deux très belles, et certainement Marseille est beaucoup plus calme que Naples. Je n’habite pas dans le centre de Marseille mais à quelques kilomètres, mais j’ai entendu dire que même ici, il y a des zones où les fans veulent être proches de l’équipe et en contact avec les joueurs. Je ne cache pas le fait qu’à Marseille je me repose de tout ce que j’ai vécu à Naples, où j’étais constamment arrêté dans la rue par les supporters. En France, tout était fermé à cause de la pandémie, je ne sais pas si quelque chose a changé vu que les clubs sont ouverts, mais vivre à Marseille c’est beaucoup plus facile maintenant pour moi. » Arek Milik – Source : Łączy Nas Ball (15/06/2021)