Mercato OM : la Juve propose un solide milieu de terrain comme monnaie d’échange ?

Arek Milik devrait rester à la Juventus au terme de son prêt. Cependant, le club italien semble vouloir renégocier l’option d’achat de l’attaquant et serait même prêt à proposer un échange avec un milieu de terrain pisté par Longoria…

Arkadiuz Milik est prêté à l’OM dans le cadre d’un prêt payant assorti d’une option d’achat de 7 M€ plus 2 M€ de bonus. Cependant, la Juventus Turin se retrouve en difficulté suite à sa nouvelle sanction de 10 points et à son élimination en Ligue Europa. Une qualification pour la prochaine Ligue des Champions n’est pas assurée et le club tenterait de négocier ce transfert avec l’OM…

Désireuse de conserver #Milik, qui est actuellement prêté avec OA par #Marseille, la #Juventus #Turin continue de chercher la bonne formule pour parvenir à un accord global. La Vieille Dame envisage notamment de proposer un échange afin de garder du cash. #Mercato #OM #Zakaria — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) May 23, 2023

Zakaria dans le deal avec Milik ?

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi, la Juventus veut conserver Milik, mais le club italien « continue de chercher la bonne formule pour parvenir à un accord global. La Vieille Dame envisage notamment de proposer un échange afin de garder du cash. » Le milieu de terrain Denis Zakaria pourrait être cette monnaie d’échange. Le joueur de 26 ans prêté par Chelsea devrait faire son retour cet été et devrait être mis sur le marché. Longoria va-t-il être intéressé par cette option ? Le nom de l’international suisse est évoqué à l’OM depuis plusieurs semaines dans l’optique de muscler le milieu de terrain…

S’il revient, on peut le vendre au moins 15 millions