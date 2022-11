Mercato OM : La Juve temporise pour Milik ?

Après un début de saison sur les chapeaux de roue avec la Juventus, Milik est en panne sèche : l’attaquant polonais n’a pas marqué depuis plus d’un mois avec la Vieille Dame.

L’international polonais avait pourtant fait des débuts impressionnants avec les bianconeri : deux buts en phases de groupe de Ligue des Champions et trois buts en cinq titularisations en Serie A.

Et malheureusement pour les juventini, Allegri devra se contenter du numéro 14 pour le match de ce soir face à l’Héllas Vérone : Vlahovic revient doucement de blessure et s’entraîne séparément, pour sa part Kean s’est entraîné avec le groupe mais n’est pas encore en pleine forme.

En effet Milik est la seule option défensive disponible et même s’il ne trouve pas le chemin des filets pour l’instant, le polonais travaillerait dur selon les journaux italiens.

Cette perte de vitesse n’a pas empêché l’attaquant d’être sélectionné avec l’équipe de Pologne pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour rappel, la Pologne jouera dans le groupe C et affrontera, dans l’ordre : le Mexique, l’Arabie saoudite et l’Argentine.

