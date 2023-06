Mercato OM : La Juventus a tranché pour Igor Tudor?

Annoncé sur le départ, Igor Tudor serait la priorité de la Juventus si Allegri s’en va. Tuttosport l’explique dans un article ce jeudi.

Ces derniers jours ont fait basculer l’avenir d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille. Le coach croate semble s’éloigner de plus en plus d’une deuxième saison à Marseille. Un club se montrerait de plus en plus insistant pour le récupérer : la Juventus de Turin.

Comme l’explique ce jeudi Tuttosport, Igor Tudor serait bien la priorité de la Juventus pour être sur le banc la saison prochaine. Massimiliano Allegri devrait quitter le club italien et le Croate serait la piste numéro 1 pour le remplacer. Le média détaille notamment toutes les caractéristiques qui font de lui le candidat parfait à la Juventus !

Tuttosport : En attendant la décision sur Allegri, la Juve a fait de #Tudor sa priorité en cas de départ. CV, ADN, coûts : le technicien de l’#OM coche toutes les cases. Son contrat en vigueur ne devrait pas être un problème. pic.twitter.com/IQo1MHeAcY — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 1, 2023

Je fais confiance à Pablo Longoria si Tudor part — Di Meco

Le départ d’Igor Tudor de l’OM semble se confirmer ces derniers jours. Le coach croate pourrait donc être remplacé dès cet été afin de repartir sur de nouvelles bases. Eric Di Meco a expliqué qu’il avait toute confiance en Pablo Longoria pour trouver un remplaçant de qualité.

« Il faut finir le job proprement. Il faut faire jouer une équipe cohérente, et surtout faire jouer ceux qui ont envie. Certains ne sont peut-être plus là dans leur tête ou plus au niveau exigé pour ce genre de match. On fera ensuite le bilan, c’est toujours mieux de le faire à froid. Pour cela, je fais confiance à Pablo Longoria, a-t-il déclaré sur RMC. Même si Igor Tudor part, il trouvera la solution comme il l’a fait l’an dernier avec le départ de Jorge Sampaoli.«