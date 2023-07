Mercato OM : La mise au point de Fabrizio Romano sur les dossiers Under et Sanchez !

Le feuilleton Alexis Sanchez dure depuis la fin de la saison. Le pessimisme plane sur ce dossier mais selon Mohamed Bouhafsi le buteur chilien est plus proche de l’OM que de rejoindre un autre club !

Selon le journaliste Fabrizio Romano, « Fenerbahçe et l’Olympique de Marseille restent en contact autour d’un transfert de Cengiz Ünder. L’OM est ouvert à la vente de Cengiz mais pour proposition importante. » De plus, ce dernier écarte l’option Nottingham Forest pour Sanchez : « Les rumeurs selon lesquelles Alexis Sanchez rejoindrait Nottingham Forest sont loin d’être exactes. Pas de pourparlers en cours. »

Fenerbahçe and Olympique Marseille remain in contact over Cengiz Ünder deal. OM, open to selling Cengiz but for important proposal. 🟡🔵🇹🇷

🇨🇱 Told rumours of Alexis Sanchez joining Nottingham Forest are wide of mark. No talks ongoing. pic.twitter.com/PDfFDMv1tO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023