OM : « Je ne sais pas comment Longoria compte s’en sortir sur ce dossier »

Il n’est apparu que trois fois toutes compétitions confondues dans le onze de départ olympien pour 403 minutes de jeu au total. Malgré ses trois buts et sa passe décisive, Luis Suarez n’a pas convaincu Igor Tudor et devrait partir en cas d’offre pour le mercato hivernal.

Si l’on met de côté son doublé dès le premier match de Ligue 1 face à Reims (4-1), l’attaquant colombien n’a pas montré grand-chose sur le terrain en cette première partie de saison.

Que ce soit techniquement ou tactiquement, Luis Suarez n’a pas le niveau Ligue 1, il a perdu la confiance de Tudor et n’a que peu d’espoirs de rejouer pour le reste de la saison. Le joueur est sur le banc depuis maintenant cinq matchs de championnat et est passé derrière Bamba Dieng dans la hiérarchie des attaquants.

Comme avec le cas Gerson, même si la direction marseillaise n’a pas réussi à faire une plus-value, elle essaiera au moins de récupérer l’argent investi. Pablo Longoria réclame donc 10 millions pour céder le joueur, la même somme que le club avait payé pour le faire venir à Marseille.

Jean-Charles de Bono et Sourigna, les deux consultants de notre dernière émission Débat Foot Marseille, ne croient pas à une vente à un tel prix.

« C’est difficile parce que si on l’a payé 10 millions d’euros, c’est qu’on pensait que ce joueur allait nous apporter un plus. Malheureusement, ça n’a pas été un plus, il n’a pas gagné sa place en tant que titulaire. C’est difficile de vendre un joueur a un bon tarif pour essayer de récupérer de l’argent s’il joue. Alors s’il ne joue pas ça devient compliqué, pour Longoria, pour le club, pour le joueur. Je pense pas que l’Olympique de Marseille fera une affaire financière sur ce joueur-là. J’ai plus l’impression qu’on va perdre de l’argent qu’on va en gagner. Surtout que sur les dernières saisons, on a perdu beaucoup quand même, avec des bons joueurs. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 28/11/2022« Je ne sais pas comment Longoria compte s’en sortir sur ce dossier. Il nous avait d’ailleurs exposé certains arguments : il avait dit qu’il était très rapide, il avait sorti des statistiques… On verra s’il arrivera à argumenter ça auprès de futurs acheteurs potentiels. Mais 10 millions je n’y crois pas une seconde, d’ailleurs on s’était posé la question : d’où il sort, pourquoi autant investir sur lui… » Sourigna – Débat Foot Marseille – 28/11/2022

