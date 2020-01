Mercato OM : La mise au point de l’agent de Rongier !

C’est une des réussites du dernier mercato estival de l’OM, Valentin Rongier aurait déjà la cote en Italie. Son agent Franck Belhassen a tenu à mettre les choses au clair…

En effet, selon le Corriere Dello Sport, Valentin Rongier intéresserait la Fiorentina. Le milieu de terrain de 25 ans était déjà dans le viseur du club italien, mais pour autant un départ n’est pas du tout à l’ordre du jour d’autant que le joueur qui a été recruté en tant que joker après la fermeture du mercato estival, ne peut pas changer de club cet hiver. Son agent Franck Belhassen a tweeter pour clarifier la situation…

« Que les fans de l’OM se rassurent il (Valentin Rongier) est très bien à Marseille et surtout ce media est incompétent car on ne peut pas jouer dans plus de 2 clubs dans une saison sportive. » Franck Belhassen – source : Twitter