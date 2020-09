Mercato OM : La mise au point de Longoria dans le dossier Radonjic !

Toujours remplaçant et loin d’être convaincant mis à part sur l’action du but face à Metz, Nemanja Radonjic est annoncé sur le départ. L’ailier serbe aurait des touches en Italie et en Grèce. Cependant, le directeur sportif de l’OM affirme qu’il n’est pas sur la liste des départs…

Alors que les rumeurs de départ (en prêt?) se multiplient depuis plusieurs jours, Pablo Longoria a été interrogé sur le cas Radonjic :ce mardi en cofnérence de presse. Le directeur sportif marseillais affirme que l’international serbe n’est pas sur la liste des rtansferts.

Radonjic n’est pas sur la liste des transferts — Longoria

« Il a un contrat, il connaît sa situation. II rentre dans le plan de l’équipe. Quand il entre sur le terrain, il répond présent, avec sa vitesse. Le mercato est ouvert. Il n’est pas sur la liste des transferts. »

Pablo Longoria – source : conférence de presse (29/09/2020)