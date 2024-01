Mercato OM : La mise au point de Lucien Agoumé

La piste menant à Lucien Agoumé a-t-elle était enterrée par l’Olympique de Marseille ? Si l’on écoute les déclarations du milieu de terrain lors de sa présentation au FC Séville c’est plutôt le joueur qui a fait un autre choix…

Lors de sa présentation, Lucien Agoumé a expliqué son choix de rejoindre l’Espagne plutôt que l’OM. « Il y a eu des contacts avec Marseille, mais on parlait depuis très longtemps avec Séville, avec Victor (Orta, directeur sportif). La décision a été facile, même si j’ai beaucoup de respect pour l’OM. C’était la meilleure décision. Je suis très content d’être ici, c’est une opportunité énorme pour moi. Je connais déjà certains joueurs français, comme Nianzou, Soumaré, Badé… L’intégration est facile comme ça. Les coéquipiers m’ont simplifié les premiers jours ici et l’entraînement de ce matin ».

L’Olympique de Marseille comptait recruter Lucien Agoumé en provenance de l‘Inter Milan. Le joueur n’a finalement pas montré un intérêt si grand que cela pour que l’OM aille plus loin. Le club aurait donc abandonné cette piste comme l’expliquait RMC dès ce jeudi soir.

Ce vendredi, Fabrizio Romano explique dans un poste sur X qu’un accord serait proche d’être trouvé pour le transfert de Lucien Agoumé. Le milieu de terrain français devrait rejoindre le FC Séville en prêt avec option d’achat. Le club andalou est tout proche de boucler son arrivée.

⚪️🔴 Sevilla have already sent formal, official proposal to Chelsea for David Datro Fofana to join them immediately.

Club working to get both Lucien Agoumé and David Datro Fofana deals sealed.

Agoumé will join on loan with buy option from Inter — almost done. 🇫🇷 pic.twitter.com/fWjFsxGWsE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2024