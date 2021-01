Mercato OM : La piste Louza refroidie… Longoria a d’autres options !

Le mercato de l’OM est très actif. Alors que les départs et les arrivées s’enchainent, Pablo Longoria cherche à boucler une 4e recrue…

L’OM vient d’officialiser le deal avec la Juventus concernant les transferts pour 8M€ chacun de Marley Ake et Franco Tongya. Alors que Lucas Perrin est évoqué en Bulgarie, Pablo Longoria doit trouver un milieu de terrain pour remplacer Morgan Sanson. Selon le journaliste de la chaîne Téléfoot, Simone Rovera, la piste du nantais Imran Louza n’est pas chaude…

Louza très cher et négociation compliquée

« Et pour Louza de Nantes… c’est plutôt froid pour l’instant. Le jouer plaît (normal, c’est un joueur de qualité) mais déjà très cher et négociation compliquée. D’ici à la fin de mercato… Beaucoup de noms de joueurs sortiront pour l’OM… en France et à l’étranger. Pas tous crédibles ». Simone Rovera – source : Twitter (28/01/2021)

Si cet piste semble être trop compliquée, le directeur sportif de l’OM disposerait d’un enveloppe estimée à 8M€ pour recruter un milieu de terrain. La rumeur d’une offre de l’OM pour Ifran Can Kahveci ne serait qu’un moyen de faire monter les enchères pour Istanbul BB. Les options Angelo Fulgini (Angers) et Amine Harit (Schalke 04) semblent actives même si le second aurait affiché son envie de jouer dans un autre championnat que la Ligue 1. Le nom de Mahmoud Dahoud (Dortmund) a été évoqué, tout comme un improbable prêt d’Adrien Rabiot (Juventus). Pablo Longoria a des idées à revendre et pourrait sortir d’autres noms de son chapeau…