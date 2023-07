Mercato OM : La piste Ndiaye refroidie, Longoria tente un joueur libre… trop tard !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pablo Longoria a déjà réussi à recruté Kondogbia et Lodi, mais doit rapidement renforcer l’attaque en manque d’éléments de Marcelino. Après l’échec du dossier Iliman Ndiaye, l’OM s’est intéressé à Jonathan Bamba, l’ailier de 27 ans parti libre de Lille récemment. Mais ce dernier s’est engagé avec le Celta Vigo.

Alors que cela semble mal engagé en ce qui concerne la venue d’Iliman Ndiaye à l’Olympique de Marseille, le club se serait penché sur Jonathan Bamba, libre depuis la fin de son contrat avec le LOSC.

L’Equipe révèle que la direction olympienne a repris contact avec le joueur qui est agent libre depuis le 1er juillet dernier. Toutefois le quotidien français explique que le dossier parait complexe pour l’OM. En effet, le joueur vient de s’engager avec le Celta Vigo.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 ¡Jonathan Bamba llega al #RCCelta! 🇨🇮 El internacional costamarfileño aportará calidad, talento e instinto al ataque celeste 💣 Bienvenue, @djobamba7! 💙✍️ #Bamba2026 — RC Celta (@RCCelta) July 18, 2023

Jonathan Bamba devrait rebondir en Liga https://t.co/U7zxFEumHM — Foot Mercato (@footmercato) July 17, 2023

Un bon profil qui échappe à l’OM

Pourtant le profil collait bien pour l’équipe entrainée par Marcelino, à la recherche d’éléments à l’aise dans le 4-4-2, un système dans lequel le tout nouvel international ivoirien (première cape en juin) a évolué à plusieurs reprises, à Lille notamment.

Avec 225 matches de Ligue 1 et 12 de Ligue des champions dans les jambes et évalué à 20 millions d’euros par Transfermarket, il aurait représenté un excellent coup sportif et financier pour Pablo Longoria et les siens.

Dans le même temps, l’OM avancerait sur le dossier Pierre-Emerick Aubameyang.