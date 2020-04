Mercato OM : La porte grande ouverte pour de Michy !

L’ancien olympien Michy Batshuayi est annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille pour le mercato estival. Le club Londonien voudrait plus que jamais se séparer de l’international Belge.

Récemment, le journal Belge Le Soir, indiquait que Michy Batshuayi aurait été pisté par l’OM pour le mercato estival.

Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2021, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille ne fait fait visiblement plus du tout partie des plans de Franck Lampard.

Chelsea réclamait 51M€ pour Batshuayi…

A LIRE AUSSI : OM Mercato : « Niang et Michy c’est totalement l’opposé de ce que doit faire l’OM stratégiquement »

Le quotidien anglais The Sun affirme désormais que l’entraineur de Chelsea Franck Lampard souhaite plus que jamais le pousser vers la sortie afin de pouvoir recruter le buteur de Fribourg Luca Waldschmidt.

Mais peut-on vraiment croire, dans le contexte économique dans lequel se trouve l’OM, a un réel intérêt du club phocéen pour Michy ? Ce dernier perçoit en effet 4M€ annuel. Le type de salaire que le club marseillais n’entend plus payer. Il faudra également faire un chèque conséquent pour réaliser le transfert car les blues n’ont pas non plus l’intention de le brader. Voila le donc le type de dossier que les dirigeants olympiens ne pourront vraisemblablement plus étudier.