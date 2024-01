Mercato OM : La porte se ferme pour cet attaquant gaucher !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

A l’occasion de la présentation de Jean Onana, le président de l’OM, Pablo Longoria a évoqué le mercato et notamment la suite du recrutement. Il exclut le recrutement d’un milieu créatif mais le club aurait tenté de recruter un ailier gauche…

Selon le média portugais Record, l’OM a tenté de faire venir l’ancien attaquant du FC Barcelone Trincão. Son club le Sporting et le joueur ont refusé. « Trincão n’écoute même pas les propositions et veut juste remercier son coach Amorim. L’intérêt de l’OM remonte à l’été, mais ni le joueur ni le club n’envisagent de partir. »

L’OM a tenté Trincao, mais c’est non !

Pablo Longoria a confirmé la possible arrivée d’un latéral gauche (Josh Doig ?), il ne veut pas contre pas recruter un milieu créatif. « Je reste positif pour le mercato. Optimiste, c’est un mot trop fort. On cherche un latéral gauche qui peut aussi jouer au poste de piston. Au niveau numérique, on cherche à compléter cette position. Un milieu créatif ? Dans la réalité de la situation, au milieu on voulait bouger vite avec un joueur qui connait le championnat. On voulait créer de la concurrence pour avoir le maximum d’efficacité. Chercher à renforcer l’effectif pour seulement 1 mois ça ne fait pas partie de notre stratégie ».

Un latéral gauche mais pas de milieu offensif

