OM : 2e place, Alain Perrin donne des motifs d’espoirs mais aussi de doutes !

L’OM a perdu sa seconde place la semaine dernière suite à sa défaite à Rennes. Les marseillais doivent battre Strasbourg et espèrer un faux pas de Monaco à Lens pour l’a récupérer sur le fil. Alain Perrin donne les éléments pour imaginer ce dernier acte.

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Alain Perrin a expliqué que pour lui la Coupe d’Europe était responsable de ce délitement et donc de cette perte de la seconde place. Il précise aussi que la blessure de Payet est un sacré coup dur, mais estime que Sampaoli a les ressource pour relancer son équipe !

C’est la Coupe d’Europe qui leur coûte cette deuxième place — Perrin

« La situation est un peu frustrante pour les Marseillais, qui ont été la plupart du temps à la deuxième place cette saison avant de la perdre lors de la 37e journée. Cela joue forcément mais je crois qu’il y a surtout une grosse fatigue. C’est la Coupe d’Europe qui leur coûte cette deuxième place. Maintenant, ils peuvent aussi terminer troisièmes, ce qui serait déjà bien, même s’il resterait certainement une déception, d’autant que terminer 2e ou 3e, ce n’est pas du tout la même chose dans la gestion de l’été et du calendrier. (…) En tant qu’entraîneur, on s’attache souvent aux signes et il y en a un qui n’est pas très rassurant. Quand vous perdez votre meilleur joueur (Dimitri Payet) dans la dernière ligne droite, cela fait très, très peur. Il n’était pas seulement décisif, il était aussi l’animateur du jeu de l’équipe. Ces joueurs-là, vous en avez besoin dans les matches clés, dans les finales, comme ce sera le cas face à Strasbourg. (…) Je pense que Sampaoli a les arguments et la personnalité pour tonifier le groupe avant ce dernier match. Il ne faut pas paniquer, il va jouer sur le fait de fournir un dernier effort pour ne pas tout gâcher. Et puis, si l’OM dépend beaucoup de Payet, il a aussi réussi quelques bons matches sans lui. » Alain Perrin – source : L’Equipe (19/05/2022)

C’est un avantage pour l’OM, que le Racing soit obligé de gagner — Pires

« La semaine est très importante dans le relationnel, la communication, le repos. La perte de Dimitri a été terrible dans le jeu, car il est le maestro, sur les coups de pied arrêtés notamment. Au pire, en finissant troisième, l’OM jouera les tours préliminaires. Strasbourg vise aussi l’Europe et ce n’est pas plus mal. Les deux équipes ont un enjeu, ça signifie que Strasbourg va devoir sortir et attaquer, un nul ne peut pas leur convenir. C’est un avantage pour l’OM, que le Racing soit obligé de gagner, alors que les Marseillais ont souffert à domicile. Là, ils auront de l’espace, des brèches et je ne me fais pas de souci. Ce qui a manqué à l’OM, c’est la régularité des résultats. (…) À Rennes, l’OM n’a pas cadré un tir. Mais là-bas, ça a toujours été compliqué et physiquement, ils sont moins bien. Je ne sais pas quelle est la relation entre Sampaoli et Milik, qui ne me paraît pas très bonne, vu de loin. Mais les gars sont assez grands pour faire le dos rond, se focaliser sur ce dernier match et gagner. » Robert Pires – source : La Provence (18/05/2022)