Mercato OM : McCourt fulmine contre l’argent du PSG !

Interrogé par France 24, Frank McCourt s’est notamment exprimé sur un sujet épineux : les Etats propriétaires de club… L’Américain a un avis bien tranché à ce sujet.

Cette semaine, Uli Hoeness a visé le PSG dans une déclaration qui a fait le tour du monde. « Votre argent de merde, ça ne suffit pas » Le dirigeant du Bayern Munich n’a pas l’air d’apprécier le fait qu’un Etat puisse être propriétaire d’un club de football.

Europe qui est considérée comme une forme de capitalisme plus social, le football c’est le far-west — McCourt

Dans un entretien accordé à France 24 ce dimanche, Frank McCourt s’est également exprimé à ce sujet…. L’âme marseillaise est bien au dessus de tout cela d’après lui mais il faudrait tout de même mettre quelques réformes en place pour favoriser l’équité.

