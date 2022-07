Dans l’émission « Débat Foot Mercato », Thierry Audibert, se demande si avec le départ de Sampaoli et l’arrivée de Tudor, l’idée de construire une équipe autour de Milik ne pourrait-elle pas refaire surface ?

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille », alors que des questions se posaient autour de l’adaptation des joueurs à la nouvelle philosophie de jeu proposée par Tudor, Thierry Audibert revient sur l’idée de créer une équipe autour d’Arkadiusz Milik. En effet, l’attaquant polonais avait été souvent laissé de côté par Sampaoli, mais ce pourrait être totalement différent avec le nouvel entraîneur, Igor Tudor.

à lire aussi : Mercato OM : Après Mandanda, départ imminent d’un nouveau joueur ! Visite médicale déjà prévue?

« Comment il va exploiter cette force de frappe que peut constituer Milik quand il est en forme » -Audibert

« Les courses de Sampaoli étaient assez exigeantes, la récupération haute, il était exigeant là-dessus, donc les joueurs ont déjà des repères. Je pense qu’il n’aura pas un énorme travail avec en tout cas ceux qui ont joué le plus souvent l’année dernière à leur faire passer sa propre philosophie. J’ai même vu qu’il aimait la possession alors peut-être qu’il ne l’aime pas autant que Sampaoli, il est peut-être plus attentif à un jeu plus vertical. Maintenant, son grand défi dans la mesure où Milik resterait et j’ai l’impression qu’il est très bien Milik, il est parti pour rester quand on voit encore la photo qu’il a mis dernièrement. Voilà c’est comment il va le faire jouer parce que la question de préparer l’équipe autour de Milik elle peut revenir au centre du jeu, à condition bien sûr qu’il ne soit pas blessé et c’est comment effectivement il va exploiter cette force de frappe que peut constituer Milik quand il est en forme. » Thierry Audibert Source : Football Club de Marseille (04/07/2022)