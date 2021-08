Mercato OM : La raison qui pousse Caleta-Car à refuser un transfert à Wolverhampton

La fin du mercato est plus calme que prévue du côté de l’OM. Alors qu’on pensait qu’il allait quitter Marseille dans les dernières heures, Duje Caleta-Car se dirige finalement vers une saison de plus en cité phocéenne…

Alors qu’on pensait qu’il pourrait quitter l’Olympique de Marseille dans les dernières heures du mercato estival, Duje Caleta-Car pourrait finalement faire une saison de plus du côté de Marseille. Toutefois, ce ne sont pas les prétendants qui manquent puisque plusieurs écuries anglaises ont manifesté leur intérêt pour récupérer le défenseur central croate d’ici aujourd’hui.

Après un transfert avorté du côté de Liverpool l’hiver dernier, West-Ham ainsi que Wolverhampton sont les deux équipes qui ont manifesté le plus d’intérêt afin de s’attacher les services de Duje Caleta-Car. Arrivé à l’Olympique de Marseille à l’été 2018 en provenance de Salzbourg pour un montant de 17 millions d’euros, Pablo Longoria cherche désormais à le vendre pour poursuivre son mercato estival. Il y a quelques semaines, l’OM aurait refusé une offre de 17,5 millions d’euros de la part des Hammers. Refusée et jugée insuffisante par le président olympien. Mais aujourd’hui, le problème est différent…

La femme de Caleta-Car n’est pas emballée par Wolverhampton

En effet, à en croire les informations révélées par La Provence, le problème ne serait pas le même aujourd’hui. Alors que l’Olympique de Marseille aurait reçu une offre de 18 millions d’euros de la part de Wolverhampton pour Duje Caleta-Car, ce dernier ne serait pas emballé par le challenge anglais.

Toutefois, le quotidien régional révèle que la compagne de Duje Caleta-Car ne serait pas non plus convaincue elle aussi par le fait de quitter Marseille pour rallier Wolverhampton. De plus, le couple a récemment donné la naissance à leur premier enfant et ne souhaite peut-être pas changer leurs habitudes à ce moment précis. Reste à savoir si les dernières heures feront changer d’avis le joueur ainsi que sa compagne.

Duje Caleta-Car a une bonne relance – Kevin Guedj

« Duje Caleta-Car est meilleur que Luan Peres. Avec Ünder et de la Fuente, ça peut être très fort parce qu’il a une bonne relance et il envoie de bons ballons en profondeur. » Kevin Guedj – Source : Débat Foot Marseille (23/08/2021)

De son côté, Paga estime que Luan Peres et Duje Caleta-Car sont des joueurs qui ont le même profil. Il préférerait les voir évoluer dans l’axe de la défense que sur le côté gauche comme le fait Jorge Sampaoli depuis le début de la saison.

« Pour moi c’est un peu le même style. Tu le verrais jouer à gauche Caleta-Car ? Pour moi Luan Peres et lui ce sont les mêmes profils, ils doivent jouer dans l’axe. Luan Peres a plus un profil pour évoluer dans l’axe. Je ne le vois pas sur le côté. Tu l’as vu monter une fois hier (OGC Nice – Marseille) ? » Paga – Source : Débat Foot Marseille (23/08/2021)