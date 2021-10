Mercato OM : La renaissance de Valère Germain

En fin de saison dernière, l’Olympique de Marseille s’est séparé de Valère Germain qui était en fin de contrat. L’attaquant français a retrouvé du temps de jeu en Ligue 1, à Montpellier… Il revient sur ses années difficiles à l’OM.

L’Olympique de Marseille n’a pas souhaité continuer son aventure avec Valère Germain. L’attaquant français était en fin de contrat et a retrouvé du temps de jeu à Montpellier après avoir passé plusieurs mois sans être utilisé par Jorge Sampaoli.

C’était un peu long sur la fin, il y a eu des jours plus compliqués que d’autres — Germain

Dans un entretien accordé au journal L’Equipe, Valère Germain affirme qu’il subit une réelle renaissance dans le club héraultais. Depuis le début de la saison, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a trouvé le chemin des filets à trois reprises.

« Je revis sur le plan sportif, oui. Pas tant sur le plan humain, parce que même si je ne jouais pas beaucoup avec Marseille la dernière année, je m’entendais bien avec tous les joueurs dans le vestiaire. J’étais content d’aller à l’entraînement. Pourquoi je parle de climat apaisant ? L’OM, c’est un grand club, avec beaucoup d’attentes. Partout où on allait, on avait l’impression de jouer à domicile. On en demande toujours plus aux joueurs. Mais on le sait avant de signer et je ne regrette pas de l’avoir fait, parce que c’était une belle expérience. Sampaoli avait fait des choix différents. Il faut les respecter. C’était un peu long sur la fin, il y a eu des jours plus compliqués que d’autres. Mais j’ai toujours été à fond à l’entraînement, à pousser les titulaires pour que l’équipe ait les meilleurs résultats possibles. Je n’ai pas d’amertume ou de regret. On a vu d’entrée les joueurs avec lesquels il allait partir au combat pour les deux, trois premiers mois. On savait aussi dès le début de la semaine qui allait jouer. C’est sa façon de faire, ça se passe bien pour l’instant. Tant mieux pour eux. » Valère Germain – Source : L’Equipe (24/20/21)