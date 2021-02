Mercato OM : La réponse cinglante d’Olivier Ntcham à André Villas-Boas !

En posant sa démission, André Villas-Boas affirmait qu’il partait à cause d’un gros désaccord avec Pablo Longoria et la direction sportif sur le recrutement d’Olivier Ntcham. Le joueur lui a répondu en conférence de presse.

Ce mardi avait lieu la présentation d’Olivier Ntcham, dernière recrue de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal. Le milieu de terrain a été questionné sur les déclarations d’André Villas-Boas à son égard lors de sa démission.

André Villas-Boas me connaissait bien, il était au courant — NTCHAM

A LIRE AUSSI : Supporter du PSG ? La réponse de Ntcham : « c’est la guerre sur le terrain! »

« »On m’a rapporté ces paroles, ça m’a beaucoup surpris parce que quand j’ai fini l’Euro avec les Espoirs (en 2019), l’OM me voulait, Andoni Zubizarreta avait contacté mon entourage. Donc quand moi j’entends ça ensuite, ça me fait drôle. André Villas-Boas me connaissait bien, il était au courant. Son agent personnel voulait travailler avec moi, il demandait même un mandat exclusif sur Marseille que je n’ai pas accepté, et je pense que par la suite il s’en est suivi tout ça. Ça m’a beaucoup surpris, mais après j’ai fait abstraction de cette histoire parce que je suis heureux de venir à Marseille. Pour rien au monde j’aurais refusé de venir ici. J’ai positivé et j’ai regardé de l’avant. » Olivier Ntcham – Source : Conférence de presse (09/02/21)