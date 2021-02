Mercato OM : La réponse du clan Villas-Boas à Ntcham !

Contacté par l’Equipe, l’agent d’AVB, Carlos Gonçalves a donné sa version des faits : « En douze ans de carrière, depuis ses débuts à l’Academica, André n’a jamais recruté un joueur représenté par Proeleven (la société de Gonçalves) ». Une version confirmée par une source proche du club au quotidien sportif, même si selon nos informations, les agents de Villas-Boas auraient par contre joué les intermédiaires dans le dossier Luis Henrique.

De plus, l’Equipe précise que la piste Ntcham a longtemps été explorée par Andoni Zubizarreta qui a tenté plusieurs fois de le faire venir, Garcia a refusé en 2018, Villas-Boas en 2019 (l’agent d’AVB avait d’ailleurs bien un mandant à cette époque). Enfin, le quotidien précise qu’AVB lui a préféré Gueye l’été dernier et qu’il voyait Ntcham plus comme un numéro 6 et donc bien loin du profil de 8 recherché pour remplacer Sanson. De son côté le joueur estime avoir les qualités pour jouer en 6, mais aussi 8 ou 10…