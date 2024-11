Mercato OM : La révélation de Romain Molina, Nouvelles sanctions, Gerson dans un top club… les 3 infos OM du jour

Voici les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce jeudi 28 novembre 2024.

1 – Mercato ex OM : Retour de Gerson, dans un des plus grands clubs européens ?

Le milieu de terrain brésilien Gerson, actuellement à Flamengo, pourrait faire son retour en Europe lors du prochain mercato hivernal. Attiré par l’intérêt croissant de clubs de Premier League, le joueur pourrait être au centre d’un transfert important en janvier.

Le milieu de terrain brésilien Gerson, actuellement à Flamengo, pourrait prochainement rejoindre Liverpool. Selon le journaliste brésilien Julio Miguel Neto, Liverpool serait fortement intéressé par l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille et envisagerait de proposer 25 millions d’euros pour le recruter lors du prochain mercato hivernal. Cette offre pourrait bien attirer l’attention du club brésilien et de son capitaine.

A lire : Mercato OM : la révélation de Romain Molina, « le PSG devait recruter Elye Wahi »

🚨 PROPOSTA IRRECUSÁVEL! 🚨 GERSON ESTA DE SAÍDA PARA O LIVERPOOL? O meio-campista do Flamengo, Gerson, pode estar próximo de uma transferência para a Inglaterra. De acordo com apuração da nossa equipe, o Liverpool está interessado no jogador e planeja oferecer, no mínimo, 25… pic.twitter.com/qZYH5QZHsP — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) November 27, 2024

Un profil recherché par Liverpool

Depuis son retour à Flamengo en 2023, Gerson a retrouvé son meilleur niveau, devenant l’un des meilleurs milieux du Championnat brésilien et de la Copa Libertadores. Ses qualités de jeu, sa vision et sa polyvalence en font un joueur recherché en Europe. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, lors de son passage à l’Olympique de Marseille, Gerson s’était imposé comme un leader au milieu de terrain, mais son adaptation a été plus difficile avec l’arrivée de Igor Tudor. L’entraîneur croate n’a pas su exploiter pleinement le potentiel du joueur, ce qui l’a conduit à retourner à Flamengo.

Liverpool, désormais dirigé par Arne Slot, recherche un milieu capable de dynamiser son jeu et d’apporter à la fois créativité et solidité à son équipe. L’offre de 25 millions d’euros semble correspondre aux attentes des deux parties, bien que Flamengo soit déterminé à conserver Gerson.

Flamengo en quête de prolongation

Face à l’intérêt de Liverpool, la direction de Flamengo travaille activement à la prolongation de contrat de Gerson, dont l’accord actuel court jusqu’en 2027. Le club brésilien espère ainsi sécuriser son avenir tout en empêchant son départ vers un grand club européen.

Un avenir incertain

Les discussions autour de Gerson devraient se poursuivre dans les semaines à venir, les fans des deux clubs attendant de voir si Liverpool passera à l’action et si Flamengo parviendra à conserver son capitaine.

2 – OM : Nouvelles sanctions de la commission de discipline !

La Commission de Discipline de la FFF a sanctionné l’Olympique de Marseille après les incidents survenus lors des matchs contre Auxerre et Lens en novembre. Le club a écopé d’un huis clos avec sursis pour le stade Vélodrome et d’une suspension sévère pour son entraîneur adjoint Andrea Maldera, suite à des actes de violence et d’indiscipline.

La Commission de Discipline de la Fédération Française de Football (FFF) a pris des décisions majeures à l’encontre de l’Olympique de Marseille (OM) suite à deux incidents survenus en novembre. Après examen des faits, le club a été sanctionné par un huis clos total avec sursis pour son stade Vélodrome, en raison d’un jet de projectile ayant touché la journaliste Ambre Godillon de DAZN lors du match contre Auxerre, le 8 novembre dernier.

• La Commission de Discipline a décidé de sanctionner d’un match à huis-clos avec sursis de l’Orange Vélodrome pour « jets d’objets notamment sur une journaliste du diffuseur officiel, interruption de la rencontre et utilisation d’engins pyrotechniques » lors d’#OMAJA.#TeamOM… pic.twitter.com/PTYtblUn2B — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) November 27, 2024

Un projectile atteint une journaliste lors du match OM – Auxerre

Lors de la rencontre OM – Auxerre, un projectile a été lancé depuis les tribunes, frappant la journaliste au visage. Selon l’OM, le projectile n’était pas destiné à la journaliste et aurait rebondi sur une bâche avant de l’atteindre. Malgré cela, la Commission de Discipline a jugé l’incident suffisamment grave pour imposer un huis clos partiel avec sursis pour le Vélodrome. L’auteur du jet de projectile reste introuvable, et les enquêteurs poursuivent leurs recherches.

A lire : Mercato OM : la révélation de Romain Molina, « le PSG devait recruter Elye Wahi »

Sanction contre Andrea Maldera après son exclusion lors du match OM – Lens

Autre sanction prononcée : Andrea Maldera, l’entraîneur adjoint de l’OM, a écopé de trois matchs de suspension ferme après son exclusion lors de la rencontre face à Lens, le 23 novembre. En plus de cette suspension, il sera privé de banc de touche, de vestiaire des arbitres et de toutes fonctions officielles pendant un match avec sursis.

3- Mercato OM : la révélation de Romain Molina, « le PSG devait recruter Elye Wahi »

Dans une vidéo récemment publiée sur sa chaîne YouTube, le journaliste indépendant Romain Molina a fait une révélation surprenante concernant le transfert avorté d’Elye Wahi, l’attaquant actuellement à l’Olympique de Marseille (OM). Selon Molina, le Paris Saint-Germain (PSG) était sur le point de recruter Elye Wahi quand il était au MHSC, mais un retournement de situation lié à un conflit d’agents a fait échouer l’accord.

Romain Molina explique que, « à la base, le PSG devait recruter Elye Wahi car les relations avec Montpellier étaient bonnes et que le nouvel agent de Wahi (Rachid Si Larbi) était très proche des dirigeants parisiens ». Tout semblait en place pour que l’attaquant montpelliérain rejoigne Paris. En effet, les bonnes relations entre les deux clubs et leurs présidents facilitaient les négociations. Elye Wahi était alors sur le point de franchir une étape importante de sa carrière. Cependant, un événement imprévu allait bouleverser ces plans.

A lire : OM : Sept joueurs particulièrement ciblés par De Zerbi !

Jorge Mendes et la vengeance qui a tout changé

Le retournement de situation intervient lorsque l’ancien agent d’Elye Wahi, Jorge Mendes, l’un des agents les plus influents du football mondial, décide de se venger. Selon Romain Molina, cette décision allait déclencher une série d’événements inattendus : « Son ancien agent, Jorge Mendes, s’est vengé en révélant des informations compromettantes sur Wahi à tous les clubs intéressés. » Ces informations auraient semé le doute sur la personnalité du joueur, impactant directement son image dans le monde du football. Mendès n’aurait pas apprécié que le joueur change d’agent brutalement…

Le PSG abandonne le dossier Wahi pour Barcola

Face à ces révélations compromettantes, le PSG a pris la décision de se retirer du dossier Wahi. Comme l’explique Molina, « c’est pour cette raison que le PSG a abandonné ce dossier et s’est tourné vers Barcola. » Le club parisien, aurait donc sous l’influence de l’agent Mendes finalement opté pour Bradley Barcola, autre talent du championnat français, arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais.

L’impact de l’agent Mendes dans les transferts footballistiques

Cette histoire met en lumière l’importance des relations et des manœuvres d’agents dans le monde du football. Le cas d’Elye Wahi démontre à quel point les rivalités entre agents peuvent influencer le parcours des joueurs. La décision du PSG de se détourner de Wahi et de se tourner vers Barcola est un exemple concret de l’impact des coulisses sur les grandes décisions de transfert.

Bon courage à Marseille pour revendre Elye Wahi

Et Molina de conclure sur la suite de Wahi, passé par Lens puis qui vient de débarquer à l’OM l’été dernier. « Là il n’y avait que l’OM qui le voulait… Bon courage à Marseille pour revendre Elye Wahi ! »