Mercato OM : La rumeur Claudinho agite les supporters sur les réseaux sociaux !

La piste Claudinho fait énormément réagir les supporters marseillais depuis quelques heures. Entre ceux qui pensent que c’est trop beau pour être vrai et ceux qui en rêvent, voici quelques réactions dont seuls les marseillais ont le secret.

Ce week-end, le journaliste brésilien Mauro Cezar a ainsi révélé une nouvelle piste étudiée par les dirigeants marseillais. Il s’agit de Claudinho le milieu offensif gauche du Zenith Saint-Petersbourg. Auteur d’une excellente saison, avec 10 buts et 5 passes décisives, ce dernier a été élu par ses pairs meilleur joueur du championnat.

Tout d’abord il y ceux qui n’y croient pas, ils sont nombreux sur twitter à demander à Fabrizio Romano, l’expert italien du mercato, si l’info est vrai, mais certains restent sceptiques en attendant sa réponse.

Normalement on prend une clim par Fabrizio Romano avant 23h. pic.twitter.com/gMqYVFUeVP

Mais après quelques sceptiques vient l’enthousiasme de la plupart des supporters qui espèrent de tout cœur cette signature.

Si l’OM fait Claudinho, écoutez moi bien que je ne rate aucun match l’année prochaine. C’est le joueur qui m’a le plus fait vibrer ces dernières années en Amérique du Sud.

Si on fait Claudinho et Danilo je demanderais plus rien @OM_Officiel

— 𝑨𝒃𝒐𝒖 𝑫𝒐𝒛𝒐 𝑽𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒖𝒔 🇬🇳🇧🇷 (@Vini_jr59) June 26, 2022